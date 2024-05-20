В Казани обсудили организацию более качественного экспорта халяльной продукции

Участники международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани обсудили тему «халяль». Об этом сообщает «Реальное время».

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В дни проведения мероприятия в Агропромпарке на халяль-ярмарке свою продукцию представили 57 российских компаний из 10 регионов и 15 зарубежных, в том числе, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Турции, Ирана. Выставка направлена на поддержку производителей, а также развитие российских и международных связей и освоение новых рынков импорта и экспорта. Помимо этого, эксперты поговорили о привлечении кадров в халяль-индустрию и организацию более качественного экспорта халяльной продукции.

«Россия за последние годы успешно продвинулась в разработке как собственных стандартов халяль, так и в изучении сертификации других стран, в первую очередь ближневосточных. Сертификат дает абсолютную гарантию чистоты продукта, для экономики — возможности расширенного экспорта. Однако в России с этим не все так просто. Дело в том, что у всех разные требования, разной степени жесткости. Задача — синхронизировать этот процесс», — добавили в сообщении.

В январе сообщалось, что инсулин от производителя «Герофарм» получил первый в России сертификат «Халяль» от международного центра стандартизации и сертификации — единственной организации на территории России, получившей полномочия от Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета Муфтиев России.

Ранее стало известно, что первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества.