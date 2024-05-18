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Маск заинтересовался обилием санкционных товаров в России

Иностранные товары в большом количестве присутствуют в России, несмотря на многочисленные санкции Запада. Своё внимание на это обратил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Маск заинтересовался обилием санкционных товаров в России
© RT на русском

Основатель компании SpaceX отреагировал на публикацию пользователей соцсети X, демонстрирующую обилие санкционных товаров в российских магазинах. Среди них: электроника, ювелирные изделия, одежда, обувь, а также игрушки.

«Любопытно», — написал Маск.

Ранее Маск высказал мнение, согласно которому Россия стала сильнее на фоне вводимых против неё санкций.

Экономика
Илон Маск
SpaceX
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