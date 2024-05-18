В Минсельхозе исключили нехватку кисломолочной продукции в России

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации заявили, что нехватка кисломолочной продукции на российском рынке исключена, сырья для ее производства достаточно. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ведомстве подчеркнули, что в текущий момент у молочных предприятий сформированы запасы сырья, которые необходимы для производства, в том числе бактериальных заквасок. Данная продукция бесперебойно продолжает поступать в Россию, добавили в министерстве.

В то же время ведомство стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски, отметили в пресс-службе.

15 мая сообщалось, что датская бионаучная компания Chr. Hansen, которая разрабатывает решения для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности, объявила об уходе из России. Компания является крупнейшим поставщиком заквасок для молокоперерабатывающих предприятий, на ее долю приходится около 45% рынка.