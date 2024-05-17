Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 20 мая по 20 ноября. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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Предполагается, что принятие подобного решения позволит увеличить загрузку отечественных предприятий, где очищают драгметаллы от примесей, и повысить налоговые поступления.

Согласно постановлению, также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.

В начале текущего месяца правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара. Данное ограничение будет действовать до 31 августа. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Кроме того, правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина на период с 1 марта по 31 августа. Как отмечается в документе, принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на отечественном топливном рынке в период особо повышенного спроса.