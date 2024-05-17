Росстат сообщил о росте ВВП РФ в первом квартале

Рост ВВП России в первом квартале 2024 года ускорился до 5,4% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в четвертом квартале 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года по предварительной оценке составил 105,4%», — говорится в тексте.

Наибольший рост зафиксировали в таких видах экономической деятельности, как оптовый и розничный товарооборот (плюс 11,7 и 10,5%), пассажирооборот (9,9%) и обрабатывающие производства (8,8%).

Стоит отметить, что данные Росстата о ВВП за первый квартал 2024 года совпали с оценкой Минэкономразвития.