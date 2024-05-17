США пересматривают запрет стран G7 против российских алмазов

Соединенные Штаты начали пересматривать элементы запрета G7 в сфере российских алмазов после того, как страны Африки выразили недовольство. Об этом сообщает Reuters.

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«Соединенные Штаты проводят переоценку самых жестких элементов запрета на российские алмазы от G7», — следует из сообщения.

Отмечается, что недовольными также были огранщики в Индии и ювелиры из Нью-Йорка. При этом источники агентства сообщают, что США холодно относится к идее отслеживания алмазов.

В марте Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов. В МИД Канады напомнили, что Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов, объем их экспорта в 2022 году оценивался в $ 4,7 млрд. После начала СВО Канада ввела санкции против алмазодобывающей компании «Алроса» и отменила статус России как наиболее благоприятствуемой нации, введя 35% тариф на весь российский импорт в Канаду.