Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи преодолел психологическую отметку в 3500 пунктов, следует из данных торгов. Произошло это впервые с 18 февраля 2022 года.

Тогда показатель на максимуме составлял 3565,52 пункта, после чего начал снижаться, пережил в день начала российской спецоперации на Украине.

К 15:59 в пятницу показатель подскочил до 3500,63 пункта, а к моменту написания материала скорректировался примерно до 3498 пунктов, прибавляя 0,35 процента.

По мнению экспертов, следующей целью для индекса Мосбиржи может стать уровень 3600 пунктов, являющийся ориентиром площадки на второе полугодие. Как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Буянов, фундаментально у показателя сейчас больше поводов для роста, а «дивидендный сезон может придать сильный импульс рынку для сохранения текущей тенденции».