Инвестиционный стратег Сергей Суверов в разговоре с Рамблером рассказал о факторах, виляющих в настоящее время на курс российской валюты, а также дал прогноз по курсу рубля на ближайшие недели.

Ситуацию на валютном рынке эксперт назвал стабильной.

Большой активности там не наблюдается, при этом есть некоторые факторы, которые способствуют укреплению рубля. Прежде всего, это снижение импорта, а также то, что процентные ставки держатся на высоком уровне и Центральный банк планирует осуществлять жесткую денежную политику еще как минимум несколько месяцев. Все это способствует укреплению рубля. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Вместе с тем специалист назвал фактор, который противодействует укреплению российской валюты.

«Это рост денежной массы. В апреле прирост был рекордным за всю историю денежной массы. И когда растут государственные расходы, когда происходит наводнение экономики рублями – это препятствует укреплению», - сказал он, выразив мнение, что в обозримой перспективе ситуация с курсами валют продолжит оставаться стабильной.

Согласно прогнозу Суверова, в ближайшие несколько недель курс доллара будет колебаться в коридоре 90-93 рубля.

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Ранее в ЦБ сообщили, что в марте 2024 года рубль достиг рекордных показателей по доле в экспорте и импорте России, одновременно превысив 40% по обоим направлениям.