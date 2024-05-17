Путин: безработицы в России уже почти нет

Безработицы в России благодаря проводимой экономической политике уже почти нет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. ТАСС

«У нас сегодня благодаря целому ряду обстоятельств и прежде всего, конечно, [благодаря] экономической политике, которую проводит руководство страны и правительство, исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3%: 2,9-2,8% безработицы. Ее почти нет», — отметил президент. RT на русском

Он также обратил внимание, что российские организации ищут кадры за рубежом, и специалисты из Европы и Северной Америки приезжают в РФ, несмотря на антироссийские санкции. По словам Путина, здесь они могут получать больше, чем в своих странах. Москва24