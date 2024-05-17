Шувалов: взаимная торговля России и Китая достигла 240 млрд долларов

Взаимная торговля России и Китая достигла отметки в 240 млрд долларов — это больше, чем планировалось пять лет назад. Как сообщают «Известия», об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время осмотра стендов VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

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Шувалов отметил позитивную динамику в развитии торговых отношений между двумя странами. Он напомнил, что сумму в 240 млрд долларов накануне в Пекине назвал президент России Владимир Путин.

«Эти цифры больше тех, о которых мы пять лет назад говорили и планировали», — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ

Он добавил, что все представленное на ЭКСПО российской стороной так или иначе поддержано инструментами Российского экспортного центра (РЭЦ), который входит в состав госкорпорации. ВЭБ.РФ продолжит изучать, чем может поддержать российский экспорт.

Напомним, что с 17 по 21 мая в Харбине проходит VIII Росийско-китайское ЭКСПО. Свои стенды на мероприятии представили 16 российских регионов — они покажут современные разработки, инициативы бизнеса и перспективные для российско-китайского сотрудничества проекты.