В РЭЦ сообщили о первых за 15 лет поставках свинины в КНР

Управляющий директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Ан заявила о первых за 15 лет поставках свинины в Китай. Об этом сообщает газета «Известия».

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По ее словам, на выставку в китайском Харбине РЭЦ привез свыше 600 наименований продукции. Традиционно в Китае пользуются популярностью российское мороженое, морсы и пастила — эти продукты знают и любят простые китайские потребители.

«Также мы привезли продукцию рыбной промышленности: это крабы, рыба и <...> свинина, которая 15 лет не могла зайти на рынок в Китае. Сегодня уже начались первые поставки», — добавила Ан.

Глава РЭЦ подчеркнула, что российская продукция является самой экологичной. Китайские потребители знают о высоком качестве изготовленной по старым ГОСТам пищи и ценят подобные продукты.

Напомним, что с 17 по 21 мая в Харбине проходит VIII Росийско-китайское ЭКСПО. Свои стенды представят 16 российских регионов, которые предложат потенциальным партнерам современные разработки ведущих предприятий, инициативы малого и среднего бизнеса, а также перспективные для двустороннего сотрудничества проекты.