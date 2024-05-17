РФ и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и Малайзия заключили новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщила пресс-служба Минфина.

Ставка налога на дивиденды будет установлена на уровне 10% при 25%-м участии в капитале в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка по процентам и роялти составит 10%. По дивидендам и процентам также предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний. Если соглашение будет ратифицировано до конца год, оно вступит в силу с 1 января 2025 года.

Пока еще действующее соглашение с Малайзией (заключено между СССР и юго-восточно-азиатской страной еще в 1987 году) предусматривает ставку налога на дивиденды и проценты в 15%, а роялти: 10–15%.

О начале подготовки к пересмотру СИДН с Малайзией сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов в ноябре 2022 года. Партнер департамента налогового и юридического консультирования компании Kept (ранее – российский KPMG) Александр Токарев тогда отмечал, что многие налоговые соглашения с западными странами базируются на стандарте «5–0–0». Он считал возможным, что Минфин заключит новые СИДН с «дружественными» странами по такому же стандарту, снизив ставки налога на доходы по дивидендам до 5% и освободив от налогов проценты и роялти.

В июне 2023 года было подписано аналогичное соглашение с Оманом. По нему ставка налога на дивиденды устанавливалась в размере 10% при не менее чем 20%-м участии в капитале компании и 15% в остальных случаях. Ставка налога на процентные доходы и роялти составила 10%.

В январе с ообщалось о планах пересмотреть СИДН с Саудовской Аравией и Катаром. В частности, планировалось поднять ставку налога на дивиденды с 5% до 10%.