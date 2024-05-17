Зафиксирован рост экспорта СПГ из Амурской области в Китай

Таможня зафиксировала рост экспорта сжиженного природного газа из Амурской области в Китай. За четыре месяца этого года было отправлено 1,2 тыс. СПГ по трансграничному мосту Благовещенск-Хэйхэ.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, объем экспорта СПГ через пункт пропуска МАПП Кани-Курган в этом году в девять раз превысил общий объем экспортируемого газа за весь 2023 год. С января по апрель таможенники оформили отправку 73 грузовых транспортных средств с СПГ.

Первая партия сжиженного газа убыла в Китай из Благовещенска по международному мосту в августе 2023 года. Пробная экспортная партия произведена на малотоннажной установке гелиевого хаба в Приморье.

Для обеспечения международных грузоперевозок по новому трансграничному мосту Благовещенск – Хэйхэ летом 2022 года было открыто движение через временный пункт пропуска Кани-Курган, обустроенный из модульных конструкций. Мост, соединяющий российский Благовещенск и китайский Хэйхэ открыли летом 2022 года. Ежегодно по мосту планируется движение около трех млн человек и шести млн тонн грузов. Это около 300 тыс. автомобилей.