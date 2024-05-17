Путин пригласил делегацию КНР на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин пригласил китайскую делегацию на запланированный в сентябре Восточный экономический форум во Владивостоке, где можно будет обсудить работу на территориях опережающего развития в РФ.

Такое заявление он сделал, открывая VIII Российско-китайское Экспо и IV Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества.

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на IX Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября", - сказал Путин. "Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития", - предложил российский президент. "Видим большой потенциал для углубления связей между Дальним Востоком России и северо-востоком Китайской Народной Республики", - отметил Путин.

IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Девизом мероприятия 2023 года стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".