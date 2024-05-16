Индии спрогнозировали вхождение в топ-4 экономик мира

Экономика Индии войдет в топ-4 крупнейших в мире к началу следующего финансового года, который стартует 1 апреля 2025 года. Подобный прогноз дал член Экономического консультативного совета при премьер-министре Индии Санджив Саньял, его слова приводит местная газета Business Standard.

© Lenta.ru

Аналитик уточнил, что в настоящее время экономика Индии незначительно уступает японской по объему ВВП, которая сейчас оценивается в 4,1 триллиона долларов. По итогам 2024-2025 финансового года размер индийского валового продукта достигнет уровня в 4 триллиона, спрогнозировал Саньял.

Согласно его ожиданиям, экономика Индии опередит японскую по объему ВВП «либо в самом начале следующего финансового года, либо даже в этом году». Войти же в топ-3 крупнейших валовых продуктов мира азиатская страна, по мнению эксперта, вероятно, сможет через два года. Для этого ей необходимо будет поддерживать ежегодные темпы экономического роста на уровне 7 процентов, заключил Саньял.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков сообщило, что Индия сможет стать главным драйвером мировой экономики к 2028 году. К этому времени ежегодные темпы роста экономики азиатской страны окажутся самыми стремительными среди стран Большой двадцатки (G20) и, по оптимистичному сценарию, составят 9 процентов.