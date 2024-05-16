МВФ настаивает на правовом обосновании конфискации замороженных активов РФ

Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на наличии достаточных правовых обоснований при принятии любых мер, связанных с конфискацией российских замороженных активов. Об этом сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов. ТАСС

«Наша позиция по вопросу о российских активах остается неизменной», — сказала Козак. По ее словам, данную ситуацию должны определять «соответствующие юрисдикции». Официальный представитель МВФ сочла важным, чтобы любые принимаемые меры имели достаточное правовое обоснование и не подрывали функционирование международной валютной системы. Газета.Ru

Кроме того, она сообщила, что очередной обзор экономики Украины станет целью визита в страну миссии МВФ, который состоится в ближайшие недели. RT на русском