Названы главные риски инвестиций в биткоин

Инвестировать в биткоин рискованно, поскольку курс криптовалюты очень подвижен и его сложно предсказать, предупредил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Его слова приводит News.ru.

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Еще один риск связан с ограничениями в использовании ВТС. Мало где возможно расплатиться биткоином легально, отметил финансист. Также могут возникнуть сложности с обменом криптовалюты по адекватной цене, добавил он.

"Биткоин можно отнести к суррогатным и причудливым деньгам. Он не имеет под собой никакой экономической основы, его курс базируется целиком на спросе и предложении", — заключил Беляев.

По итогам апреля РФ вошла в список крупнейших стран-источников трафика на мировых криптобиржах. Особой популярностью у россиян пользовалась площадка Bybit. Российский трафик на третьей по обороту бирже достиг 25%.