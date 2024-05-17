Оценены потери экономики России в случае торговой блокады

В случае введения масштабных экономических санкций (вплоть до полноценной торговой блокады) ВВП России может сократиться на 3,5 процентных пункта (п. п.). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН.

Речь идет о возможном сценарии, при котором Россия столкнется с полной остановкой торговых и финансовых отношений с западными странами. Исследование подготовили ученые китайско-российской Лаборатории оценки последствий межстрановых торговых войн (учредителем со стороны РФ выступает РАН) на основе проведения стресс-теста устойчивости экономических систем 19 стран. Анализ велся с учетом общего потенциала крупнейших экономик мира, включающего финансовый, производственный, ресурсный, военный, научный и социальный.

По итогам исследования с использованием математического моделирования выяснилось, что при самом негативном сценарии, подразумевающем тотальную экономическую блокаду, в числе наименее уязвимых стран окажутся США, Китай и Россия. ВВП Соединенных Штатов при таком раскладе сократится на 2,3 п. п., Китая — на 3,1 п. п. В топ-5 наиболее подготовленных к подобному развитию событий государств также вошли Австралия и Индонезия. Экономики обеих стран при торговой блокаде сократятся на 3,7 п. п.

В свою очередь, наиболее уязвимыми экономиками оказались германская, южнокорейская и мексиканская. Первая в случае ввода масштабных экономических санкций снизится на 8,1 п. п., вторая — на 7,9 п. п., а третья — на 7,2 п. п. В затруднительном положении также окажутся ВВП Франции (минус 7 п. п.), Турции (минус 6,6 п. п.), Италии (минус 6 п. п.) и Великобритании (минус 5,7 п. п.). Потери немецкой экономики при торговой блокаде эксперты объяснили ее экспортоориентированностью.

Экономисты дали прогноз о новом «китайском шоке»

Ранее аналитики Всемирного банка (ВБ) повысили прогноз роста российской экономики на 2024 год до 2,2 процента, хотя предыдущая оценка предполагала увеличение ВВП РФ на 1,3 процента. В 2025-м, согласно ожиданиям экспертов, экономика России вырастет еще на 1,1 процента. В Международном валютном фонде (МВФ) связали устойчивость ВВП РФ на фоне санкций стабильностью экспорта углеводородов, а также ростом частного потребления.