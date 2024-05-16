Минсельхоз назвал принесенный заморозками ущерб

Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила о гибели в России от заморозков посевов на площади порядка 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей засеянной территории. Ее слова привела в Telegram-канале пресс-служба правительства.

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Такие данные были озвучены на заседании оперативного штаба, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Участники заседания рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков. В частности, заморозки были зафиксированы в мае в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях.

«Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади. Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки», - пояснили в пресс-службе.

Также в России из-за заморозков повреждены многолетние насаждения. Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения данных о гибели растений.

Ранее в Ростовской области ввели режим ЧС из-за майских заморозков с целью возмещения потерь аграриям. По предварительным данным, от заморозков в регионе пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектар. С таким же решением выступило и правительство Тамбовской области. Режим ЧС там введен с 8 мая и распространяется на агропромышленный комплекс.

Согласно сообщению правительства Липецкой области, там также из-за холодов был введен режим чрезвычайной ситуации для отрасли сельского хозяйства. При этом метеорологи предупредили, что холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана не дадут в ближайшие дни повыситься температуре и в Москве.