Глава ЦБ допустила снижение ключевой ставки в РФ

Снижение ключевой ставки в России, возможно, произойдет во второй половине года. Об этом заявила Telegram-каналу Shot глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Как уточнила председатель регулятора, для принятия такого решения требуется добиться снижения инфляции в стране. Именно тогда можно будет говорить об уменьшении показателя, указала она. По словам главы Минфина Антона Силуанова, ведомство будет делать для этого все необходимое с точки зрения бюджетной политики.

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В апреле Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Отмечалось, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

Центробанк считает, что c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году. В ЦБ подчеркнули, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных.