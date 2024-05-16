Украина и Турция обсудили возобновление зерновой сделки

Министр обороны Турции Яшар Гюлер и его украинский коллега Рустем Умеров на встрече обсудили меры для возобновления зерновой сделки.

Об этом сообщается на официальном сайте турецкого оборонного ведомства.

«Он (Умеров — прим. «Ленты.ру») посетил Анкару 14 мая и провел встречи с министром обороны Турции, где обсуждались вопросы региональной безопасности и возможности двустороннего военного сотрудничества», — говорится в заявлении.

17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, предупредив об этом Турцию, ООН и Украину. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.