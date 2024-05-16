В Киргизии намерены возобновить запрещенную законом добычу урана

Власти Киргизии намерены возобновить добычу на территории республики урана и тория.

Соответствующий законопроект, разработанный правительством страны, поступил на рассмотрение в главный законодательный орган киргизского государства.

"Ввиду тяжелых экономических последствий событий 2020-2023 годов экономике Кыргызстана крайне необходимы иные источники дохода. При условии строгого соблюдения экологических норм и стандартов при осуществлении деятельности по добыче урана и тория в Кыргызстане, добыча и экспорт данных полезных ископаемых имеют потенциал стать важными составляющими экономики Кыргызстана", - говорится в справке-обосновании к проекту закона, опубликованном на сайте парламента Киргизии.

Как отмечается в документе, правительство готово обеспечить экологическую безопасность в случае одобрения депутатами этого закона.

"Принятие проекта закона будет сопровождаться мониторингом государственными органами современных технологий по добыче урана и тория, которые будут способствовать минимизации негативного воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду", - уверены в кабмине.

Законопроект уже согласован со всеми профильными министерствами и ведомствами Киргизии.

"Принятие проекта закона негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет", - подчеркивается в справке-обосновании.

Киргизские власти в 2019 году уже предпринимали попытку возобновить добычу урана на месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Это вызвало волну протестов со стороны жителей области, после чего правительство вынуждено было отказаться от этой идеи, а парламентарии приняли закон, запрещающий добычу урана в стране.

Во времена Советского Союза уран добывался на нескольких киргизских месторождениях. Его обогащение планируется осуществлять за пределами республики.