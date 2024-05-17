Австралия ввела новые санкции против России

Власти Австралии сообщили о введении очередного пакета санкций в отношении российских предприятий, якобы вовлеченных в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Как отмечается в заявлении министра, распространенном МИД страны, адресные финансовые санкции вводятся в отношении "шести российских организаций, связанных с поставками Северной Кореей оружия в Россию".

"Австралия самым решительным образом осуждает незаконный экспорт, закупку и использование Россией северокорейских баллистических ракет в ходе <...> войны против Украины", - указано в документе.

В МВД Австралии ТАСС сообщили, что в санкционный список были внесены в числе прочих ранее попавшие под санкции ЕС ООО "Восточная стивидорная компания" (входит в Global Ports), ООО "Марин транс шиппинг", ООО "М Лизинг" и АО "Совфрахт".

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений 29 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1,1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ и Белоруссии. Власти Австралии полностью прекратили торговые отношения с Россией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с попавшими под санкции компаниями. Рестрикции запрещают экспорт вооружений и полностью закрывают российским банкам доступ к рынкам капитала Австралии. Кроме того, действует полный запрет на экспорт товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых.