После срыва сделки с «Лукойлом» владелец Gunvor продаст компанию

Основной владелец, гендиректор и сооснователь одного из крупнейших в мире энергетических трейдеров Gunvor Group Торбьерн Торнквист уйдет в отставку и продаст свою долю, составляющую 85 процентов, менеджменту. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Такое решение он принял вскоре после того, как трейдеру не удалось купить зарубежные активы российской нефтяной компании «Лукойл», включенной в санкционный список США в октябре этого года. Срыв сделки сопровождался резкой критикой со стороны Вашингтона. Компания была названа «кремлевской марионеткой», и американский Минфин пообещал, что она никогда не сможет получить выгоду от подсанкционных активов.

Управлять компанией вместо Торнквиста доверят Гэри Педерсену, главе американского подразделения, пришедшему в компанию в 2024 году из Millennium Management LLC.

В сообщении Gunvor подчеркивается, что само предложение о выкупе акций руководство компании выдвинуло еще в 2022 году. Нынешняя сделка подразумевает, что ни сам швед, ни члены его семьи или их представители не будут входить в совет директоров и исполнительный комитет компании, а сторонних собственников у компании не будет.