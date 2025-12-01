Казахстанский Freedom Holding заинтересовался покупкой TurkishBank

Казахстанский Freedom Holding ведет переговоры о покупке TurkishBank, сообщили Bloomberg источники, знакомые с обсуждениями. По их данным, переговоры ведутся до сих пор, поскольку окончательное решение пока не принято. Также они напомнили, что любая сделка подлежит одобрению турецких регуляторов.

Freedom Holding сейчас заинтересована в развитии бизнеса на турецком рынке, в том числе в части расширения своего цифрового банка, заявил представитель компании агентству. Однако холдинг не готов называть банки, которые рассматриваются, или детали переговоров, добавил он.

Представитель TurkishBank отказался комментировать информацию о потенциальной сделке, но сообщил, что банк опубликует заявление в понедельник, 1 декабря.

TurkishBank фокусируется на корпоративном, коммерческом, индивидуальном и частном банкинге, а также на проектном финансировании и управлении фондами, следует из информации на сайте кредитной организации. В 2008 году партнером банка стал Национальный банк Кувейта. В январе 2025 года стало известно, что турецкая «дочка» Freedom Holding — Freedom Finansal Hizmetler — получила разрешение на запуск брокерской компании на территории Турции.