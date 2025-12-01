Rambler&Co победил в премии Союза журналистов России

Коммуникационная стратегия медиахолдинга признана лучшей в категории общественно значимых инициатив.

В конце ноября в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в области развития связей с общественностью «Золотая стратегия» Союза журналистов России. Медиахолдинг Rambler&Co одержал победу в номинации «Общественно значимые проекты» с фиджитал-решением «На скорости медиа».

Эта иммерсивная PR-инициатива была представлена на первых Играх Будущего в Казани и стала уникальной образовательной площадкой, где современные медиа отвечали на вызов времени и защищали пользователя через спорт и заботу о себе. Проект наглядно демонстрировал принципы работы медиа и важность осознанного потребления информации: гости участвовали в серии интерактивных активностей – от велотренажера, вырабатывающего энергию для зарядки гаджетов, до браузерной игры-раннера по распознаванию фейковых новостей. Около 200 тысяч посетителей зоны смогли на собственном опыте убедиться, как развивать медиаграмотность и поддерживать физическую активность в цифровую эпоху.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Благодарна экспертам за столь высокую оценку. Получить награду "Золотой стратегии" в конкурентной номинации "Общественно значимые проекты" – это признание профессионализма нашей команды. На мой взгляд, даже самый технологичный проект становится по-настоящему общественно значимым благодаря правильной коммуникационной стратегии. Для нас важно, что жюри оценило не только креативность, но и стратегический подход, где каждый элемент активности был направлен на поддержку людей в решении ключевых вызовов современного инфопространства – от переизбытка новостей до необходимости сохранения ментального равновесия в цифровую эпоху. И эта победа подтверждает: когда коммуникация становится не просто инструментом продвижения, а настоящей опорой для аудитории, она создает реальную ценность для общества».

«Золотая стратегия» – национальная премия в области развития связей с общественностью, учрежденная Союзом журналистов России. Она призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, поощрять лучшие проекты и команды, а также формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций.