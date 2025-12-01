С 1 декабря введена маркировка игрушек, какао, бритв и ряда стройматериалов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обязательная маркировка игрушек и игр для детей до 14 лет, бритв и лезвий, а также какао и горячего шоколада началась в России. Соответствующие постановления правительства РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь производители обязаны маркировать самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов), куклы и коляски для них, а также на настольные игры, головоломки, наборы электрических гоночных автомобилей. В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак", ЦРПТ) сообщили, что уже зарегистрировалось 24 тыс. компаний - отечественные производители, импортеры, оптово-дистрибьюторские структуры, сетевой ретейл и маркетплейсы. Уже на этапе регистрации маркировка позволила "обелить" рынок - число производителей показало более чем двукратный рост по сравнению с числом участников рынка, известных государству ранее, отметили в организации.

К маркируемой продукции также добавляется какао, горячий шоколад и подобные напитки. Мера направлена на борьбу с фальсификатом и нелегальной продукцией, заявили в ЦРПТ. Еще до старта обязательного этапа маркировки российские производители промаркировали и ввели в оборот более 3,5 тонн продукта.

Среди бритв и лезвий уровень нелегального оборота - более 20%, говорится в сообщении. Бизнес активно готовился к новому этапу, отметили в ЦРПТ, в оборот заранее выпущено более 1,5 млн промаркированных товаров. Среди них свыше 600 тыс. одноразовых бритвенных станков, 480 тыс. сменных кассет и лезвий и 227 тыс. бритвенных станков со сменными кассетами.

С 1 декабря маркировка также распространилась на стройматериалы - монтажные пены, герметики, мастики, замазки и сухие строительные смеси. Это второй этап внедрения системы в этой товарной категории.