Подсчитано, на сколько выросло состояние богатейших россиян

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $18,1 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов с начала года заработал $5,32 млрд, его состояние достигло $18,5 млрд, а состояние основателя УГМК Искандера Махмудова возросло на $4,43 млрд, до $7,56 млрд.

В то же время сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $2,44 млрд, его состояние составило $13,4 млрд, а основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким заработала $654 млн, ее состояние увеличилось до $8,03 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние уменьшилось на $3,07 млрд, до $22,8 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.