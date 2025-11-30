Bloomberg: ряд авиакомпаний смогли устранить уязвимость ПО у своих Airbus А320

Удалось вернуться к предыдущей версии программ этих самолётов. В целом перевозчики продолжают нормальную работу после предупреждения производителя обновить программное обеспечение лайнеров из соображений безопасности, отмечается в статье информагентства.

«Менее чем за 24 часа после того, как Airbus и Европейское агентство авиационной безопасности выпустили чрезвычайную директиву, авиакомпании, в числе которых American Airlines, индийская IndiGo и EasyJet из Великобритании, вернулись к предыдущей версии программного обеспечения», — добавили журналисты.

В пятницу в Airbus заявили, что около 6 тыс. самолётов семейства А320 нуждаются в срочной замене ПО, уязвимого к солнечной радиации.