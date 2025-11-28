Apple опередила Xiaomi и Huawei в Китае

Корпорация Apple практически в одиночку стимулировала рост продаж на ноябрьских распродажах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Counterpoint Research (CR).

В ноябре потребители в Китае и по всему миру отмечали день распродаж — 11.11 или так называемый «День холостяка». Аналитики CR заявили, что в сегменте смартфонов лидировала Apple. Компания продала 26 процентов телефонов, реализованных в рамках распродаж. Общий объем продаж по всем брендам вырос на 3 процента по сравнению с прошлым годом.

Специалисты отметили, что производителю iPhone удалось опередить китайских производителей, которые традиционно уверенно работают с потребителем на родном рынке. На Huawei пришлось 13 процентов продаж — в 2024 году компания имела долю 17 процентов. Xiaomi также уступила Apple вперед, получив долю 17 процентов.

При этом конкретно в Китае потребители обеспокоены по поводу своих доходов и «все менее охотно открывают свои кошельки». Из-за этого продажи смартфонов в рамках ноябрьских распродаж снизились на 5 процентов за год.

В конце ноября аналитики Counterpoint Research заявили, что Apple впервые с 2011 года опередит Samsung на рынке смартфонов. За год поставки iPhone выросли на 10 процентов.