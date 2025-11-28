«Чемпионат» получил награду Национальной спортивной премии

Крупнейший российский спортивный портал отметили за поддержку значимых инициатив и работу редакции.

© Национальная спортивная премия

27 ноября 2025 года в Москве, в городской усадьбе А.К. Разумовского, прошла шестнадцатая торжественная церемония вручения Национальной спортивной премии, которая стала одной из самых престижных государственных наград в области физической культуры и спорта. «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) победил в номинации «Спортивный Парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция».

Мероприятие открыл министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Награду «Чемпионата» получил главный редактор Вячеслав Опахин.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Спасибо за эту награду! Это премия не бренду, а людям – всей большой команде «Чемпионата». Каждый вносит свой вклад в создание лучшего в России медиа о спорте. Благодарю организаторов премии за признание наших усилий. Хочу сказать спасибо и нашим пользователям, которые каждый день с нами, также безумно влюблены в спорт и помогают нам становиться лучше. Теперь планка ещё выше, и мы продолжим держать уровень, развивать «Чемпионат» и делать его лучше!»

В 2025 году редакция «Чемпионата» отметила свое 20-летие и реализовала значимые спецпроекты, такие как интерактивный лендинг «Легенды ”Чемпионата”», 20 ключевых спортивных событий 2005-2025 годов, а также совместно с компанией FORWARD запустила капсульную коллекцию повседневной спортивной одежды и другие.

Национальная спортивная премия – главная отраслевая награда, которая учреждена Правительством РФ и выступает ориентиром для развития сообщества страны. В 18 номинациях премии отражены ключевые направления спортивной деятельности, среди которых «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Тренер года», «Лучший журналист», «Лучшая редакция» и другие. В церемонии награждения приняли участие почетные гости, включая членов Правительства и Администрации Президента России.