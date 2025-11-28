«Может нести угрозы»: эксперт о конфликте банков и маркетплейсов РФ

Финансовый аналитик Евгений Коган проанализировал конфликт между банками и маркетплейсами в России и опубликовал выводы в Telegram.

Многие считают, что операции маркетплейсов могут угрожать банкам из-за их связи с бизнесом. Однако, по словам специалиста, показатель достаточности капитала Н1.0 показывает, что банки маркетплейсов имеют значительный запас капитала.

Озон Банк имеет норматив Н1.0 39,8%, Вайлдберриз Банк — 102,7%. Эти банки занимают небольшую долю в кредитовании и могут справиться с проблемами самостоятельно, написал Коган.

Зависимость маркетплейсов от основного бизнеса не вызывает опасений, так как Банк России ограничил кредитование связанных сторон. Сами маркетплейсы — прибыльный бизнес с хорошими перспективами роста, отметил эксперт.

Для системно значимых банков норматив Н1.0 выше из-за дополнительных коэффициентов, к концу года он составит 10%. Такие банки более чувствительны к экономическим колебаниям, но поддерживаются в кризисные периоды, подчеркнул специалист.

Банки маркетплейсов обладают гибкостью и работают по требованиям ЦБ. Регулятор отмечает, что их деятельность не представляет системных рисков, заявил Коган.