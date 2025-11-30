В России средняя зарплата размером более 150 тыс. рублей зафиксирована в четырёх регионах страны.

Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), передаёт ТАСС.

Отмечается, что данными регионами являются Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике составляет здесь 192 934 рубля, 173 480 рублей, 161 100 рублей и 152 498 рублей соответственно.

Ранее в ЦБ России заявили, что в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,4%, реальная — на 2,7%.