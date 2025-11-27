Британия сняла санкции с международных активов ЛУКОЙЛа до 26 февраля

Великобритания выдала лицензию на продолжение до 26 февраля операций с компанией Lukoil International GmbH, в которую входят зарубежные активы компании «Лукойл». Об этом стало известно в четверг, 27 ноября, из текста лицензии, опубликованной на сайте британского правительства.

Этот документ выдало местное Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

— Генеральная лицензия INT/2025/8031092 позволяет продолжать операции с международными активами Lukoil, — говорится в сообщении.

Средства, предназначенные для Lukoil International или ее дочерних компаний, должны поступать на замороженный счет, если компанию все еще контролирует ПАО «Лукойл». Эти средства можно будет использовать только после снятия контроля со стороны российской компании.

Вместе с этим лицензия разрешает британским финансовым учреждениям обрабатывать платежи в рамках разрешенных операций. Кроме того, Лондон оставляет за собой право отозвать лицензию в любой момент, передает сайт правительства.

22 октября Министерство финансов США сообщило, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона затронут крупные нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». 27 октября руководство «Лукойла» объявило о намерении продать зарубежные активы из-за введения санкций в отношении как компании, так и ее дочерних предприятий.