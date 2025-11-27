Китайцы захотели поглотить немецкого гиганта спортивной одежды

Китайская компания по производству спортивной одежды Anta Sports вошла в число фирм, рассматривающих возможность поглощения Puma. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Кроме того, возможность приобретения Puma рассматривают китайская Li Ning и японская Asics. Все переговоры пока носят предварительный характер, и пока неясно, кто именно из претендентов подаст соответствующую заявку. Anta, Asics и Puma пока не комментируют ситуацию. В свою очередь, Li Ning заявила, что по-прежнему сосредоточена на развитии своего бренда и не проводила никаких серьезных переговоров или оценок, касающихся Puma.

Как отметил канал CNBC, после появления новостей о том, что Anta Sports может стать новым владельцем Puma, акции немецкой компании 27 ноября подскочили на 16 процентов. В течение 2025 года они упали на 62 процента. В настоящее время этот бренд пытается реорганизоваться, поскольку в последние годы его продукция не вызывала особого энтузиазма у потребителей.

В конце октября сообщалось, что в III квартале 2025 года чистый убыток Puma составил 62,3 миллиона евро. Продажи упали на 10,4 процента, до 1 955,7 миллиона ​​евро.