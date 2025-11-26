Акции ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) снижались почти на 7% на фоне заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что время зерновой сделки ушло. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состояниб на 14:39 мск, бумаги компании падали на 6,95%, до 495 рублей за акцию. К 16:13 мск снижение замедлилось: акции НКХП торговались по 505 рублей, что на 5,08% ниже уровня открытия.

По мнению Рябкова, время зерновой сделки ушло, хотя есть понимание, что в сфере продовольственной безопасности нужны действенные работоспособные усилия. Так дипломат прокомментировал намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о возобновлении функционирования «зернового коридора».

Замглавы МИД отметил, что Евросоюз, который кичится «квазигуманитарным подходом ко многим международным вопросам», на деле саботировал реализацию ряда предложений, которые помогли бы особо нуждающимся людям получать продовольствие по приемлемым ценам из России.