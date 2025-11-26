К спору банков и маркетплейсов о скидках подключилась ФАС

Для Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ключевым моментом в споре крупнейших банков и маркетплейсов о скидках является необходимость обеспечения здоровой конкуренции в сфере онлайн-ретейла. Об этом заявил заместитель главы ведомства Адиля Вяселева, ее слова приводит «Коммерсантъ».

Представители ФАС, отметила она, тщательно следят за ценовой политикой ведущих российских маркетплейсов. Все участники сферы онлайн-ретейла, включая банки, маркетплейсы и розничные торговые сети, должны находиться в равных условиях. Потребители в конечном счете выиграют от честной конкурентной борьбы, констатировала Вяселева.

ФАС получила письмо от руководства Центробанка (ЦБ) с призывом ограничить финансовые продукты маркетплейсов, добавила она. Сотрудники ведомства проанализируют предложения регулятора, в случае выявления нарушений ведомство оставит за собой право принять меры антимонопольного регулирования.

Речь идет о практике, когда маркетплейсы устанавливают разные цены на товар в зависимости от способа оплаты. Подобным образом онлайн-площадки продвигают собственные финансовые продукты, а потребители получают возможность приобрести продукцию по более низкой стоимости.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявляла, что растущее давление крупнейших банков по этому вопросу во многом обусловлено их стремлением снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, а также сохранить комиссионные доходы. Отмена скидок на онлайн-площадках, отметила она, приведет к разгону инфляции, которая и без того остается на высоком уровне.

Следствием подобного шага, предупреждал руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, станет резкое удорожание товаров на маркетплейсах. На этом фоне в Госдуме призвали ЦБ внимательно проанализировать все возможные риски и предупредили, что административное подавление конкуренции в сфере онлайн-ретейла чревато ухудшением уровня жизни рядовых потребителей.