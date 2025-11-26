Доначисления по налогам в РФ достигли максимума с 2022 года

За девять месяцев ФНС доначислила бизнесу и гражданам 443 млрд рублей с учетом недоимок, штрафов и пеней — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали «Известия» по данным службы. Это максимальное значение с 2022-го. Количество проверок осталось на уровне 45 тысяч, но их результативность заметно выросла.

Основная часть доначислений — 350 млрд рублей — пришлась на выездные проверки. Остальное добавил камеральный контроль. Претензии к физическим лицам выросли вдвое, до 1,8 млрд рублей, а неустойки индивидуальных предпринимателей увеличились почти на 10%, достигнув 6,4 млрд рублей.

Чаще всего доначисления предъявляли по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, упрощенной системе налогообложения и страховым взносам. Наиболее распространенные нарушения — необоснованное занижение доходов, завышение расходов, использование фиктивных контрагентов и схем для получения вычетов, отмечает член Совета Деловой России Андрей Глушкин.

Инспекторы также выявляют дробление бизнеса, искусственное завышение затрат, неотраженную выручку, выплаты серых зарплат и формальный перевод сотрудников в статус ИП или самозанятых без изменения характера работы, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По физическим лицам чаще обнаруживают неучтенные доходы от продажи и аренды имущества, зарубежные активы и операции с криптовалютой.

«Аренда недвижимости сейчас под особым контролем. УФНС по Москве отдельно отчитывается о миллиардах доначислений по операциям с имуществом — и это только одна территория», — пояснил Чернов.

Служба активнее использует данные банков, маркетплейсов, сервиса «Мой налог» и информацию онлайн-касс. Любая устойчивая денежная дорожка на карту без отражения в отчетности становится основанием для доначисления, подчеркивает эксперт.

В текущем году значительная часть проверок была посвящена борьбе с недобросовестными частными агентствами занятости, отмечает партнер Kept Антон Степанов. Активно проверяли и оставшийся в России иностранный бизнес — прежде всего по роялти и внутригрупповым услугам.

Рост доначислений происходит отчасти из-за инфляции, но в значительной степени благодаря повышению эффективности налоговой службы, считает Степанов. Дополнительным фактором стало ускорение самих проверок: если несколько лет назад выездной контроль занимал 9-12 месяцев, то теперь укладывается в шесть-девять месяцев.

В 2025-м изменился порядок расчета пени за несвоевременную уплату налогов. Перестал действовать временный механизм с фиксированной ставкой 1/300 ключевой в день, напоминает член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова. Вместо него появился дифференцированный подход: за первые 30 дней сохраняется ставка 1/300, с 31-го по 90-й день применяется 1/150, а после — снова 1/300. При задержке дольше месяца сумма пени удваивается.

Дополнительное влияние оказал рост ключевой ставки, от которой зависит размер неустойки. В прошлом году ЦБ повысил ее с 16% до 21% и лишь в июне нынешнего года начал снижать — сейчас ставка составляет 16,5%.

«Рост на 40%, до 441 млрд рублей, — это результат цифрового контроля, усиления аналитики ФНС и ориентации на бюджетную дисциплину», — пояснил исполнительный директор Опоры России Андрей Шубин.

Вероятность продолжения роста доначислений остается высокой, так как государство развивает аналитические инструменты и стремится упорядочивать налоговую базу, считает Глушкин. Если темпы сохранятся, итоговые показатели 2025-го могут вырасти до 580—600 млрд рублей, полагают эксперты. В более жестком сценарии планка может дойти до 650 млрд рублей при усилении давления на проблемные отрасли, подытожил Владимир Чернов.