Администрация Трампа скупает доли в частных компаниях

Администрация президента США Дональда Трампа вложила более $10 млрд на покупку долей в частных фирмах, которые являются важными для национальной безопасности Америки. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В частности, в материале речь идет об организациях, от которых США зависит в сфере критически важных ископаемых, производства полупроводников и других ключевых продуктов, играющих ключевую роль в национальной и экономической безопасности.

По данным газеты, основная зависимость в этом вопросе приходится на Китай. Активность стала проявляться последние полгода, когда администрация Трампа заключила сделки с девятью различными компаниями, а наибольшее число соглашений было заключено в октябре и ноябре.

В публикации отмечается, что часть сделок, которые относятся к минеральным ресурсам, проходят через Военное министерство США. Так в июле Пентагон подписал соглашение об инвестициях на сумму $400 млн с компанией MP Materials, которая занимается добычей и переработкой редкоземельных металлов. В августе министерство торговли США получило 10% в технологической корпорации Intel.

До этого агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с процессом сообщило, что американский нефтегазовый гигант Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла». Комментировать коммерческие вопросы в компании отказались.

Ранее Трамп посоветовал американским военным в Японии купить машины Toyota.