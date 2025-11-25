Сербия даст российским владельцам NIS 50 дней на продажу

Сербия дала российским владельцам нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) NIS 50 дней на продажу, прежде чем делать предложение о покупке компании. Об этом сообщило Reuters.

© Газета.Ru

25 ноября сербский телеканал NOVA.RS со ссылкой на источники сообщил, что работа НПЗ NIS в сербском городе Панчево ​​остановлена из-за нехватки поставок сырой нефти.

Это связано с тем, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в январе ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS. Компании неоднократно предоставляли отсрочку, однако 9 октября санкции вступили в силу.

По данным The Wall Street Journal, национальная нефтяная компания Абу-Даби, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, ведет переговоры о покупке NIS.

11 ноября сообщалось, что российские владельцы NIS уведомили OFAC о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.

Кроме того, активы российского «Лукойла» в Румынии хотят приобрести три компании, в данный момент ведутся переговоры.