Силуанов назвал ерундой идею изъятия сверхприбыли у банков

Наличие капитала у банков напрямую связано с их возможностями кредитовать экономику и обеспечивать ее устойчивость, потому изъятие сверхприбыли у них абсурдно, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Идея изъятия сверхприбыли у российских банков является ерундой, заявил Силуанов, передает РИА «Новости».

«Были разговоры: давайте сейчас у банков изымем сверхприбыль, наживаются они там. Ерунда все это. Потому что нужен капитал, и чем больше капитала, тем больше кредитов банки могут давать», – сказал он.

Силуанов также добавил, что ЦБ корректирует определенные нормативы, чтобы сделать банковскую систему России более устойчивой к внешним и внутренним вызовам. Он выразил уверенность, что устойчивость банков и их способность выдавать кредиты являются основой для стабильного развития российской экономики.

Помимо этого, министр обратил внимание на необходимость роста капитализации всей финансовой системы, чтобы формировались «длинные» ресурсы для поддержания экономического роста и достижения национальных целей.

Силуанов отметил, что уже создаются соответствующие инструменты и программы долгосрочных сбережений, которые станут новым источником для экономического развития.

Ранее Силуанов заявил, что Россия готовится к отказу от углеводородного сырья и развитию новых экономических технологий.