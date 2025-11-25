Кабмин закрепил особый статус облигаций «Дом.РФ»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о предоставлении безусловной гарантии государственной поддержки по облигациям Дом.pф. Документ одновременно вводит защитный механизм через норматив ликвидности — при его снижении менеджменту компании не будут выплачивать переменную часть вознаграждения.

© «Дом.РФ»

Распоряжение закрепляет договоренности ЦБ и кабмина о сохранении специального регуляторного режима для облигаций компании после снижения доли государства до 89,9% в результате IPO. Согласно документу, Минфин при необходимости окажет господдержку по облигациям Дом.pф, выпущенным после 1 сентября 2025 года, в объеме, равном их номинальной стоимости. Эта мера должна быть реализована не позднее 30-го календарного дня с момента существенного нарушения условий исполнения обязательств.

Речь идет об ипотечных ценных бумагах, инфраструктурных и корпоративных облигациях, которые взвешиваются с более низкими риск-весами и включаются в расчет норматива краткосрочной ликвидности системно-значимых банков.

В Минфине добавили , что распоряжение позволяет сохранить статус организации госсектора (ОГС) и иметь уникальный регуляторный режим ЦБ. Таким образом, у Дом.рф останутся преимущества статуса ОГС при снижении доли Российской Федерации, подчеркнули в министерстве.

В частности, у компании будет сохранен коэффициент риска 20% при оценке кредитного риска и отнесение ценных бумаг к высоколиквидным активам второго уровня, пояснили в ЦБ. Методологические подходы к расчету норматива ликвидности Дом.рф будут основаны на нормативе краткосрочной ликвидности для системно-значимых банков.

Мишустин подписал распоряжение правительства сразу после IPO госкомпании, в ходе которого она привлекла 25 млрд рублей по цене 1 750 рублей за акцию, что соответствовало верхней границе диапазона.