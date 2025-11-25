Петербургская биржа отстранила трейдера структуры Совкомбанка от торгов
Петербургская биржа (бывшая СПбМТСБ) на десять сессий отстранила от торгов «Совкомбанк товарный трейдинг». Трейдер нарушил лимиты по выкупу нефтепродуктов на одном базисе (место поставки нефти — FM) — сразу после изменения рыночной цены, менее чем за секунду, он выставил заявки на покупку нефти по максимально возможной стоимости, в результате чего скупил более 30% объема на одном базисе. Об этом со ссылкой на торговую площадку сообщил «Коммерсантъ».
Это первый случай подобных санкций в отношении трейдинговой структуры банков — до этого «Совкомбанк товарный трейдинг» был уже оштрафован по аналогичным основаниям в мае, июне, июле и августе, но тогда отделался штрафами, уточняет издание.
В свою очередь, Петербургская биржа пояснила, что в 2025-м уже восемь раз отстраняла трейдеров от торгов в качестве наказания. В «Совкомбанк товарный трейдинг» случившееся прокомментировали следующим образом: там заявили, что «реализовался операционный риск», но заверили, что это не повлияет на работу компании, которую она планирует продолжить, в том числе через партнеров на внебиржевом рынке.
По словам управляющего партнера «Пролеума» Максима Дьяченко, ограничение на покупку более 30% нефтепродуктов на одном базисе на Петербургской бирже появилось в 2024-м году в целях борьбы с роботами. Однако механизмы контроля до сих пор не доработаны, а участники торгов не получают предупреждения о приближении к нарушению.
В середине августа Петербургская биржа сообщила о планах запуска ЦФА-платформы и начала процесс получения статуса оператора информационной системы (ОИС).