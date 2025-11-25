Новак призвал Китай помочь в реализации новых СПГ-проектов РФ

Вице-премьер России Александр Новак призвал китайские компании помочь совместными усилиями обеспечить необходимые условия для реализации новых СПГ-проектов России.

Об этом он сообщил, выступая на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине.

"Ведущие китайские корпорации являются партнерами в крупнейших российских СПГ-проектах в Арктической зоне. В условиях внешних вызовов крайне важно совместными усилиями обеспечить необходимые условия для их реализации", - сказал он.

Китайские компании активно участвуют в российских проектах по сжиженному природному газу (СПГ). Так, CNPC и CNOOC владеют по 10% в проекте "Арктик СПГ 2" "Новатэка", а в проекте "Ямал СПГ" CNPC принадлежит 20% и еще 9,9% - Фонду Шелкового пути.

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что китайские компании обсуждают участие в новых проектах "Новатэка". Кроме того, вице-премьер Александр Новак упоминал об интересе Китая к проекту СПГ в Усть-Луге.