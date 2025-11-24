В МЭР ответили на призыв Набиуллиной ограничить скидки на маркетплейсах

В МЭР прорабатывают предложения ЦБ ограничить маркетплейсам установление скидок
Минэкономразвития России подтвердило получение предложений Банка России о возможном ограничении практики предоставления скидок маркетплейсами. В пресс-службе ведомства сообщили, что письмо ЦБ находится на стадии рассмотрения.
В министерстве отметили, что действующая редакция Федерального закона "О платформенной экономике" уже предусматривает возможность установления правительством требований к ценообразованию на онлайн-платформах, пишет ТАСС.
При рассмотрении вопроса о введении ограничений, касающихся системы скидок и реализуемых программ, необходим комплексный подход, подчеркнули в МЭР.
Там также добавили, что последствия таких мер требуют тщательного прогнозирования с учетом воздействия на все категории участников: продавцов-партнеров платформ, покупателей, а также общего влияния на развитие цифровой экономики.
Глава Wildberries обвинила банки в желании уничтожить конкурентов
Как ранее сообщалось, председатель Банка России Эльвира Набиуллина направила в Минэкономразвития предложения, включающие запрет на дифференциацию цен в зависимости от способа оплаты и ограничение продаж финансовых продуктов дочерних банков маркетплейсов. По мнению главы ЦБ, такие меры помогут обеспечить равные условия конкуренции на финансовом рынке.