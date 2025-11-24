Российский бизнес попросил заставить госкомпании платить по счетам

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Опора России» по итогам совместного заседания с представителями профильных министерств и ведомств, прошедшего в сентябре, подготовили ряд предложений по решению принявших хронический характер проблемы неплатежей по счетам со стороны госкомпаний. Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о задержках с оплатой по контрактам, заключенным в рамках 223-ФЗ, то есть закупках с участием государства, их дочерних обществ, некоторых бюджетных учреждений и унитарных предприятий.

Если за весь 2024 год в Корпорацию развития малого и среднего бизнеса (КСМП) поступило около 200 обращений на сумму 1,5 миллиарда рублей, то с начала 2025-го — 482 обращения на сумму 3,6 миллиарда.

В первую очередь представители бизнеса хотели бы увидеть директиву правительства по поводу обязательства оплаты по исполненному контракту в течение семи дней. Такой срок 223-ФЗ устанавливает уже сейчас, но с рядом исключений. В том числе изменить его в одностороннем порядке может сам заказчик, чем госкомпании и пользуются.

Далее компании хотели бы продолжения точечной обработки обращений со стороны тех, кто столкнулся с неплатежами, а также просят не допустить применения неформальных черных списков, то есть отказа от заказов у предприятий из реестра поставщиков, которые жалуются на отсутствие оплаты.

Еще одна инициатива касается применения альтернативных методов разрешения споров, например, с помощью внесудебного урегулирования, комиссии по этике, арбитража. До этого КМСП отдельно предлагала включить в KPI для топ-менеджеров госкомпаний пункты об отсутствии задолженностей перед поставщиками, инициатива пока находится на согласовании.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин объяснил, что задержка платежей связана с тем, что госкомпании активно прокручивают средства на банковских депозитах, что позволяет им получить дополнительный доход и частично компенсировать высокие ставки по кредитам.

Однако вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова заметила, что в ряде случаев у заказчиков действительно нет денег, а средства не получает не только генеральный подрядчик, но и большое количество субподрядчиков по всей цепочке.

Ранее замглавы Казначейства Анна Катамадзе признала, что из-за не слишком строгих требований 223-ФЗ госзаказчики часто переносят сроки оплаты по своему усмотрению, и во многих случаях срыв оплаты действительно выглядит преднамеренным с целью получения доходов через депозиты.