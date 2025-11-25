Принадлежащий «Газпрому» НПЗ в Сербии остановил работу

Работа нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) NIS, основным владельцем которого является «Газпром», остановлена в сербском городе Панчево ​​из-за нехватки поставок сырой нефти. Об этом сообщил сербский телеканал NOVA.RS со ссылкой на источники.

По данным телеканала, об этом во вторник объявит президент Сербии Александр Вучич.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в январе ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит «Газпром нефть» (SIBN.MM) и «Газпром» (GAZP.MM). США неоднократно предоставляли NIS отсрочку, прежде чем санкции окончательно вступили в силу 9 октября.

OFAC требует, чтобы россияне вышли из состава собственников NIS. За девять месяцев переговоров между сербскими властями и Россией не удалось найти решение, поскольку все предложенные Сербией варианты были отклонены.

11 ноября сообщалось, что российские владельцы NIS уведомили OFAC о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.