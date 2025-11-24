Раскрыто содержание письма Набиуллиной главе МЭР

Эльвира Набиуллина направила письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложениями по регулированию платформенной экономики, сообщает «Коммерсантъ».

© Пресс-служба Банка России

Председатель ЦБ выступает за то, чтобы онлайн-площадкам запретили реализовывать банковские продукты собственных дочерних структур на своих площадках. По ее мнению, подобная практика дает им несправедливое преимущество перед другими игроками финансового рынка.

Регулятор также предлагает не позволять интернет-платформам варьировать стоимость товаров в зависимости от выбранного способа расчета. Контролировать соблюдение этого требования могла бы ФАС, указывает глава Центробанка.

В Минэкономразвития подтвердили получение обращения и заявили о его проработке. В ведомстве напомнили, что действующее законодательство о платформенной экономике позволяет правительству вводить нужные ограничения по ценообразованию. Однако любые меры следует оценивать системно, учитывая их влияние на всех участников рынка, отметили в министерстве.

Конфликт между традиционными банками и маркетплейсами обострился 18 ноября, когда Герман Греф публично обвинил интернет-площадки в недоплате 1,5 трлн рублей налогов благодаря скидочным механизмам. В тот же день Набиуллина впервые озвучила возможность запрета для маркетплейсов владеть банками. Крупные кредитные организации жалуются, что покупатели получают более выгодные условия при использовании карт, выпущенных дочерними структурами онлайн-ритейлеров.

В Wildberries назвали инициативы регулятора чрезмерными. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов указал на противоречие — банки требуют открытости от маркетплейсов, но сами создали полностью закрытые экосистемы.