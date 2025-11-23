Шейхи присматриваются к активам «Лукойла»

Компания IHC из Абу-Даби сообщила американскому Минфину о своей заинтересованности в покупке иностранных активов российского нефтяного гиганта.

IHC — это международная холдинговая компания, основанная в 1998 году. Возглавляет ее шейх Тахнун бен Заид, заместитель правителя Абу-Даби и советник президента страны по национальной безопасности.

Активы холдинга составляют 118 млрд долларов — в планах компании увеличить показатель до 218 млрд, в том числе за счет покупки активов в США, Индии и быстрорастущих экономиках Центральной Азии.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что более высокие шансы на сделку с «Лукойлом» все же у американских компаний — ведь решающее слово за Минфином США. А вот сроки продажи, по его словам, могут сильно затянуться:

Алексей Белогорьев директор по исследованиям Института энергетики и финансов

«Мне кажется, что ядро активов купит либо какой-то инвестиционный фонд, либо нефтегазовая компания вроде Chevron. Условно периферийные активы могут выкупить разные другие игроки, в том числе национальные операторы, региональные компании. Но здесь вряд ли будет все-таки единый покупатель на все активы. Сам процесс затянется надолго, потому что речь идет об активах во многих странах, в ряде случаев требуется согласование правительств. Это процесс на месяцы. Он может тормозиться параллельно идущим процессам украинского урегулирования. Если те планы, которые сейчас озвучит администрация Трампа, действительно брать в расчет, то, конечно, у «Лукойла» есть явный стимул к тому, чтобы притормаживать процесс продаж, а у покупателей, соответственно, и у Минфина США есть такой же стимул процесс ускорить. В любом случае это затянется минимум до весны 2026 года, может быть, даже дольше».

Из-за блокирующих санкций Минфина США «Лукойл» должен продать все свои зарубежные активы до середины декабря. О своей заинтересованности заявили американские ExxonMobil, Chevron, а также Abu Dhabi National Oil из Арабских Эмиратов и частный инвестфонд Carlyle.

Интерес к казахстанским активам также проявила казахстанская «Казмунайгаз». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что предприятия российской корпорации могут быть интересны и венгерским энергокомпаниям.

Bloomberg тем временем утверждает, что из-за вступивших в силу 21 ноября санкций российская нефть может застрять в море.