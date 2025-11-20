ФАС отреагировала на идею о «Новогоднем контроле цен»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отвергла предложение депутата Госдумы Владимира Плякина о создании специального чат-бота для приема жалоб на завышенные цены накануне Нового года. Там напомнили, что розничная торговля является конкурирующим рынком, и регуляторы вмешиваются только в случаях монополизации рынка или картельных сговоров.

Тем не менее, ФАС подтвердила усиление надзора за ценами в предпраздничный период. Ведомство намерено направить рекомендации торговым сетям воздержаться от необоснованного повышения стоимости товаров.

Для подачи жалоб граждане могут воспользоваться существующими каналами связи, такими как горячие линии на сайте ведомства и платформе обратной связи.

— Данные мониторинга обращений используются при осуществлении антимонопольного контроля на рынках розничной торговли потребительскими товарами и услугами, а также анализируются в целях выявления товаров, рынки обращения которых требуют особого внимания со стороны федеральных органов власти, — сообщили в ФАС.

Эксперты отметили, что жалобы населения играют ключевую роль в выявлении рынков, нуждающихся в дополнительном контроле. Таким образом, новый инструмент ФАС признала избыточным, предпочитая полагаться на действующие механизмы взаимодействия с потребителями, сообщает Life.ru.

Цены на куриное мясо в России могут резко увеличиться накануне новогодних праздников вплоть до повышения на 50 процентов, сообщил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.